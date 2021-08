CANCOM - Aktie ist endlich angekommen

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 56,320 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 14. Juni ("CANCOM - Aktie überwindet Abwärtstrend") lautete wie folgt: "So lange die Cancom-Aktie nun nicht wieder per Tagesschluss unter die Marke von 47,50 EUR abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands aufwärts in den Bereich 56 bis 58 EUR. Erst unterhalb von 47,50 EUR sind die Bären wieder zurück im Spiel aus charttechnischer Sicht, bis dahin haben die Bullen das Zepter in der Hand und alle Chancen für eine erneute Kaufwelle."

Ziel erreicht

Die angesprochene Unterstützung bei 47,50 EUR war nach der Betrachtung nicht mehr unterboten worden, auch nicht intraday. In den vergangenen beiden Wochen brachte die Aktie dann die favorisierte impulsive Kaufwelle in den Zielbereich auf der Oberseite. Das Tageshoch gestern lag nördlich der 57,50 EUR-Marke.

Damit hat die Aktie ihre Kursziele zunächst erreicht, eine Trendfortsetzung kann nicht ausgeschlossen werden, wahrscheinlicher ist jedoch der Beginn von Gewinnmitnahmen und der Start einer zeitlich und preislich ausgedehnteren Konsolidierungsphase.

Fazit: Ausgehend vom aktuellen Niveau ist mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen nach dem jüngsten Rallyschub. So lange sich die Aktie allerdings oberhalb von 52 EUR etablieren kann, bleiben größere Rücksetzer tendenziell interessant für einen Wiedereinstieg.

Cancom Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)