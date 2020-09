Die Investition zeigt die branchenweite Unterstützung für die Vision von Capitolis, die Kapitalmärkte zu transformieren, indem Finanzinstitutionen darin unterstützt werden, ihr Kapital zum Nutzen aller Teilnehmer zu optimieren

Capitolis, die führende SaaS-Plattform, die die Optimierung der Finanzressourcen für die Kapitalmärkte vorantreibt, hat heute den Abschluss einer strategischen Investition von Citi, J.P. Morgan und State Street bekannt gegeben.

Die Transaktion führt auf die gemeinsamen Anstrengung der drei führenden globalen Finanzinstitute zurück, die proprietäre Technologieplattform von Capitolis branchenweit zu implementieren. Die Plattform hilft Finanzinstituten. Kapital freizusetzen und Hürden zu beseitigen, die den Handel einschränken. Capitolis ermöglicht es den Unternehmen, ihre Bilanzrisiken durch kollaborative Technologie zu optimieren, indem sie unnötige Positionen eliminieren und die am besten geeignete Partei identifizieren, um die verbleibenden Positionen zu halten. Bis heute hat Capitolis für mehr als 50 Finanzinstitute, darunter viele der größten Banken der Welt sowie führende Hedgefonds und Vermögensverwalter, Gesamtpositionen in Höhe von 5 Billionen US-Dollar eliminiert.

„Wir freuen uns, dass drei unserer vertrauenswürdigen Partner unsere Vision und unser Geschäftsmodell, das auf die Transformation des Marktplatzes zum Nutzen aller Teilnehmer ausgerichtet ist, weiter unterstützen“, so Gil Mandelzis, CEO und Gründer von Capitolis. „Obwohl wir in den letzten drei Jahren seit der Gründung des Unternehmens große Fortschritte erzielt haben, ist dies erst der Beginn unserer Arbeit zum Aufbau eines neuen Industriestandards durch Zusammenarbeit, Innovation und Technologie. Der größte Teil des Weges liegt noch vor uns.“

Die Ankündigung folgt auf eine Finanzierungsrunde der Serie B über 40 Millionen US-Dollar im November 2019, die von Spark Capital und SVB Capital unter Beteiligung der bestehenden Investoren Index Ventures, Sequoia Capital und S Capital angeführt wurde. Capitolis beabsichtigt, die Mittel aus dieser jüngsten Investition für die weitere Beschleunigung seiner Technologie- und Produktentwicklung sowie den Ausbau seiner Verkaufs- und Marketinginitiativen in den kommenden Monaten zu verwenden.

„Wir sind stolz darauf, Capitolis und seinen innovativen Ansatz zur Kapitaloptimierung und -effizienz zu unterstützen“, kommentiert Okan Pekin, Global Head of Securities Services bei Citi. „Seit ihrer Gründung hat die Plattform immer mehr Unterstützer hinzugewonnen. Wir sind davon überzeugt, dass der einzigartige Ansatz von Capitolis eine bedeutende Rolle für die Entwicklung der globalen Märkte spielen und ein höheres Wachstum durch die Förderung der branchenweiten Zusammenarbeit ermöglichen wird.“

„Der Ansatz von Capitolis, die Innovation auf den Finanzmärkten zu stärken, ist einzigartig und transformativ“, erklärt Troy Rohrbaugh, Head of Global Markets, J.P. Morgan. „Wir freuen uns, Capitolis bei seinen Investitionen und der Entwicklung von Technologien zu unterstützen, die dazu beitragen, Kapital freizusetzen und eine höhere Effizienz innerhalb der Branche der globalen Märkte zu erzielen.“

„Diese jüngste Investition bedeutet einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer dreijährigen Partnerschaft mit Capitolis“, so Tobias Krause, Head of Global Markets Resource Management bei State Street. „Ihre Produkte haben die Ressourceneffizienz verbessert und bisher ungenutzte Kapazitäten in den OTC-Märkten freigesetzt. Dies ermöglicht letztlich bessere Ergebnisse für unsere Kunden und vereinfacht den Zugang zu finanziellen Ressourcen für die Marktteilnehmer. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Capitolis.“

„Es war uns eine besondere Freude, mit diesen drei führenden Finanzinstituten zusammenzuarbeiten“, kommentiert Tom Glocer, Executive Chairman, Capitolis. „Die Aufnahme in unsere Kapitalisierungstabelle ist der logische nächste Schritt. Wir freuen uns auf ihre Markteinblicke und Orientierungshilfen bei der Weiterentwicklung unserer Serviceleistungen, um den künftigen Bedürfnissen unserer Kunden optimal gerecht zu werden.“

ÜBER CAPITOLIS

Capitolis ist die führende SaaS-Plattform zur Optimierung von Finanzressourcen für die Kapitalmärkte. Seit 2017 unterstützt die Netzwerksoftware von Capitolis Finanzinstitute bei der Optimierung ihrer Bilanzen und schafft so die Voraussetzungen für einen faireren, sichereren und stabileren Markt. Mehr als 50 Finanzinstitute sowie zahlreiche Hedgefonds und Vermögensverwalter nutzen die Technologie von Capitolis, um die besten Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und hohe Renditen zu erzielen, indem sie die optimalen Beträge ihrer finanziellen Ressourcen einsetzen.

Unterstützt von weltweit führenden Investoren, darunter Index Ventures, Sequoia Capital, Spark Capital, SVB Capital und S Capital, bringt das Team von Capitolis jahrzehntelange Erfahrung beim Aufbau erfolgreicher Startups, Technologien und Finanzdienstleistungen mit und wächst kontinuierlich in unseren Büros in New York, London und Tel Aviv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.capitolis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

