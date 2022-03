CARL ZEISS MEDITEC - Chance oder Risiko?

Für Aktionäre in der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist der Start in die neue Handelswoche zumindest zum Zeitpunkt dieser Zeile nicht geglückt. Die Aktie notiert über 2 % im Minus und kann damit die Kaufwelle der letzten Tage nicht weiter fortsetzen. Bereits Ende letzter Woche zeigte sich innerhalb dieser aufkommendes Verkaufsinteresse, welches sich nun nach unten zu entladen scheint. Im neutralen bis leicht positiven Umfeld des heutigen Montagshandels zeigt die Aktie damit zumindest kurzfristig relative Schwäche.

Der erste Schritt ist gemacht!

In den Sand müssen Anleger den Kopf jedoch nicht stecken. Das Chartbild ist durchaus konstruktiv und das auch auf mittelfristiger Ebene. Immerhin gelang es den Käufern in den letzten Wochen den Supportbereich um 120 EUR erfolgreich zu verteidigen und dort einen Boden auszubilden. Dieser konnte in der letzten Woche mit dem Ausbruch über 144,15 EUR vollendet werden.

Ausgehend von dieser Argumentation sollte also der Startschuss für einen neuen Bullenmarkt bereits gefallen sein. Trifft dies zu, dürften die Kurse in den nächsten Wochen weiter auf 190 EUR und den dort liegenden Widerstandsbereich durchstarten.

Einfach wird dieses Unterfangen jedoch nicht. So sieht sich die Aktie derzeit den mittelfristigen Widerstandscluster um 155 EUR gegenüber. Solange es in diesem bei einer kurzfristigen Konsolidierung/Korrektur bleibt, sind leicht nachgebende Notierungen kein Problem. Sollte die Aktie jedoch nachhaltig in diesem Preisbereich scheitern, gerät die ganze Bodenbildung in Gefahr und ein nochmaliger Test von 120 EUR ist einzuplanen. Gleichzeitig würde auch das Risiko einer Fortsetzung des Abwärtstrends seit letztem Sommer zunehmen.

Carl Zeiss Meditec AG

Fazit: In der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie könnte gerade ein neuer Aufwärtstrend gestartet worden sein. In diesem bieten sich kleinere Korrekturen für neue Positionen an. Bestenfalls bleibt die Aktie jetzt auf und oberhalb von ca. 135,50 EUR.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)