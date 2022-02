CARL ZEISS MEDITEC - Nach Zahlen stark unter Druck

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec ist heute Morgen der große Verlierer im MDAX und gibt aktuell rund 8 % nach. Auslöse für den aktuellen Abverkauf sind die heute vorgelegten Zahlen. Danach erzielte das Unternehmen zwar eine um 11 % höheren Umsatz als im Vorjahr und einem um 24 % höheren Auftragseingang, konnte den Gewinn aber nur um 1 Mio. steigern. Grund dafür sind planmäßig höhere Ausgaben in der Forschung.

Die Aktie markierte am 06. August 2021 bei 200,00 EUR. Zwar kam es am 17. September zu einem neuen Allzeithoch bei 202,00 EUR, aber ein Ausbruch über das Augusthoch gelang nicht.

Seitdem befindet sich der Wert in einer starken Abwärtsbewegung. Am 25. Januar 2021 fiel der Wert auf ein Tief bei 132,25 EUR. Dieses Tief hielt zwar am 08. Februar 2022, wird aber heute durchschlagen. Dabei reißt die Aktie ein Abwärtsgap zwischen 135,40 EUR und 128,90 EUR.

Mit dem heutigen Einbruch nähert sich der Aktienkurs einem wichtigen Unterstützungsbereich um 122,10 EUR an. Dort liegt ein wichtiges Zwischenhoch in der langfristigen Rally aus dem Januar 2020 und eine Variante des Aufwärtstrends seit August 2015.

Geht der Abverkauf weiter?

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec befindet sich in einer kritischen Situation. Am Unterstützungsbereich um 122,10 EUR könnte sich entscheiden, ob die Korrektur seit August 2021 zu Ende geht oder ob sie über mehrere Wochen und Monate hinweg fortgesetzt wird.

Bildet sich im Bereich um 122,10 EUR ein stabiler Boden heraus, wäre eine Erholung in Richtung 140,50 EUR und 156,10 EUR möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 122,10 EUR kommen, dann müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 105,40 EUR und 97,75 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Carl Zeiss Meditec befindet sich in einer kritischen Phase. Aktuell gibt es die Chance auf einen hochriskanten CRV-Trade. Die Trefferwahrscheinlichkeit bei solchen Trades ist gering. Macht man solche Trades, wird man eine Trefferquote von weit unter 50 % haben. Die Verluste der einzelnen Trades sind aber relativ gering, dafür wird man bei den wenigen Gewinnern hohe Gewinne einfahren.

Carl Zeiss Meditec

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)