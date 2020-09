CDU-Vize Breher: Führungspositionen für Frauen attraktiver machen

BERLIN (dpa-AFX) - Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Silvia Breher fordert rasche gesetzliche Schritte, um Führungspositionen in der Wirtschaft für Frauen attraktiver zu machen. Von den 160 größten börsennotierten deutschen Unternehmen hätten gerade einmal 64 ein weibliches Vorstandsmitglied. "Bei den restlichen Unternehmen ist der Frauenanteil gleich Null", sagte Breher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dies sei nicht akzeptabel. "Wir müssen die gesetzlichen Vorgaben ausweiten - Sanktionen wären dann ein logischer nächster Schritt." Es könne nicht sein, "dass so viele Unternehmen ihre Vorstandspositionen nicht mit Frauen besetzen".

Im Führungspositionengesetz war in der vergangenen Legislaturperiode eine Quote im Aufsichtsrat festgesetzt worden. "Sie wirkt, allerdings gibt es bis heute kaum Frauen in den Vorständen. Es gilt noch immer das Prinzip, dass Männer Männer einstellen", sagte Breher. So gebe es in Deutschland weder Mutterschutz noch Elternzeit für Frauen in Aufsichtsräten oder Vorständen. "Um aus der Haftung entlassen zu werden, müssen Frauen ihr Mandat niederlegen. Das müssen wir unbedingt gesetzlich ändern."/bk/DP/zb