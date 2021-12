Ceconomy peilt Ergebnisverbesserung an - Corona-Ungewissheit bleibt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy will den Gewinn im neuen Geschäftsjahr trotz der anhaltenden Corona-Unsicherheiten steigern. Das Unternehmen strebt im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr 2021/22 eine "sehr deutliche Verbesserung" des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) an, wie der Konzern am Dienstag zur Vorlage endgültiger Jahreszahlen für 2020/21 mitteilte. Dabei soll der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt leicht ansteigen. Kurzfristig sei die weitere Geschäftsentwicklung angesichts der Pandemie jedoch mit Unwägbarkeiten verbunden, unterstrich der Vorstand.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte die Media-Markt- und Saturn-Mutter vor allem in Deutschland unter den coronabedingten Lockdowns gelitten. Konzernchef Karsten Wildberger sprach laut Mitteilung von einem "echten Härtetest", den Ceconomy überstanden habe. Wie bereits bekannt konnte der Konzern dank floriender Onlineverkäufe den Umsatz währungs- und portfoliobereinigt um 3,8 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro steigern. Das bereinigte operative Ergebnis hielt sich mit 237 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Unter dem Strich verbuchte der Konzern einen Überschuss von 222 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr hohe Abschreibungen auf die französische Beteiligung Fnac Darty noch für einen Fehlbetrag von 237 Millionen Euro gesorgt hatten./tav/mis