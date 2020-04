Chancen in der Krise: 1 ETF mit 102 Dividendenaktien zu 5,88 % Rendite!

Der Einbruch vieler Indizes innerhalb kürzester Zeit hat sicherlich viele Anleger überrascht und verunsichert. Die Börse ist und war allerdings noch nie eine Einbahnstraße. So, wie es auch einmal regnen muss, damit Pflanzen wieder wachsen können, und danach die Sonne wieder scheint, gibt es an der Börse regelmäßig (aus sehr vielfältigen Gründen) Schwächephasen.

Wer sich jedoch einmal die Langfristentwicklung des S&P500- oder des DAX-Index ansieht, wird schnell erkennen, dass Krisen immer die besten Einstiegszeitpunkte waren. Natürlich kann niemand wissen, wann der Markt den Tiefpunkt erreicht. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, beispielsweise bei Indexverlusten in Höhe von 25, 50 und 75 % einmal zuzuschlagen.

Vorsichtig investieren

Aktuell würde dies bedeuten, nur ein Drittel seines Kassenbestandes zu investieren. Dabei sollten Privatanleger immer breit streuen und auf solide Unternehmen setzen. Nicht umsonst lautet Warren Buffetts Regel Nummer eins: „Verliere kein Geld.“ Dies bedeutet nichts anderes, als möglichst viele Risiken zu vermeiden. Dies gilt sowohl fürs Einzelaktien als auch für Fonds.

Für viele Anleger, wenn sie nicht mit den Details der Aktienanalyse vertraut sind, sind Fonds eine gute Alternative zu Einzelaktien. Und es ist immer noch besser, über Fonds als gar nicht an Unternehmen beteiligt zu sein. Selbst Warren Buffett und Peter Lynch halten für den uninformierten Anleger eine möglichst breite Streuung für sinnvoll.

Viele Fonds wie auch Aktien notieren aktuell zu sehr hohe Dividendenrenditen. Natürlich sollten wir hier genau hinschauen und prüfen, wie sicher sie im Einzelfall sind. Dann allerdings ergeben sich Chancen. Ein Beispiel ist der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF.

Was derzeit für den Fonds spricht

Vorteilhaft ist ganz sicher die breite Streuung innerhalb des ETFs über 102 verschiedene Dividendenwerte (03.04.2020). Sie werden sowohl aus Europa, Nordamerika als auch Asien/Pazifik ausgewählt, sodass eine regionale Streuung gegeben ist. Bei der Einzelwertauswahl wird nicht nur auf die Höhe der Dividenden, sondern auch auf deren Historie geachtet.

Die Unternehmen dürfen in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum aufweisen, müssen also ihre Ausschüttung zumindest unverändert beibehalten haben. Zudem muss eine gewisse Liquidität vorhanden sein. Wie günstig die Aktien des Fonds derzeit bewertet sind, ist am Kurs-Buchwert-Verhältnis erkennbar, dass derzeit bei nur 0,72 liegt (03.04.2020).

Die Ausschüttungsrendite, die mindestens einmal im Jahr (zuletzt aber quartalsweise) ausgezahlt wird, beträgt gerade hohe 5,88 % (06.04.2020). Zwar wird die Wirtschaft in diesem Jahr einen kräftigen Einbruch erleben, aber viele Ökonomen gehen davon aus, dass sie bereits 2021 wieder kräftig aufholen wird. Zudem ist davon auszugehen, dass sie nach und nach wieder geöffnet wird und nicht dauerhaft in einer Komplettschließungsphase verharrt.

Was es noch zu wissen gibt

Der STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF existiert bereits seit September 2009 und hatte sich in der Spitze bereits fast verdreifacht. Über 1 Mrd. Euro sind derzeit investiert. Der Fonds legt physisch (nicht über Swaps) an und wird von iShares gemanagt, wobei das Sondervermögen bei der State Street verwahrt wird.

The post Chancen in der Krise: 1 ETF mit 102 Dividendenaktien zu 5,88 % Rendite! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

So geht man mit einem Markt-Crash um

Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien oder ETF´s. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Wertpapiere.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images