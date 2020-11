CISCO - Kurssprung nach Zahlen

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 38,670 $ (NASDAQ)

Cisco Systems übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,76 USD die Analystenschätzungen von 0,70 USD. Der Umsatz liegt mit 11,9 Mrd. USD über den Erwartungen von 11,85 Mrd. USD.

Credit Suisse erhöht Kursziel für Cisco von $36 auf $41. Neutral.

Die Cisco-Aktie schloss gestern an der Nasdaq bei 38,76 USD. Heute Morgen wird die Aktie 41,59 USD und damit deutlich über dem gestrigen Schlusskurs getaxt. Die erste Reaktion auf die gestern nachbörslich veröffentlichten Zahlen fällt also sehr positiv aus.

Die Cisco-Aktie markierte am 16. Juli 2020 ein Mehrjahreshoch bei 58,26 USD. Nach diesem Hoch geriet die Aktie aber stark unter Druck und fiel bis März 2020 auf ein Tief bei 32,40 USD. Von dort aus erholte sich der Wert zwar bis Anfang Juni auf ein Hoch bei 48,29 USD, blieb damit aber an einem Abwärtsgap vom 13. Februar hängen.

Nach einer kleinen Topbildung übernahmen die Bären wieder das Ruder. Am 29. Oktober notierte die Aktie im Tief bei 35,28 USD. In den letzten Tagen erholte sie sich wieder, blieb aber zunächst am Widerstand bei 40,19 USD hängen. Der aktuelle Kurssprung würde die Aktie über diesen Widerstand führen.

Chance auf weitere Erholung

Gelingt tatsächlich ein stabiler Ausbruch über 40,19 USD, dann könnte die Aufwärtsbewegung der letzten Tage noch einige Zeit andauern. Ein Anstieg in Richtung 43,40 USD und später an den Abwärtstrend seit Juni 2019 bei aktuell 46,29 USD wäre möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 38,12 USD abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 35,28 USD oder sogar 32,40 USD gerechnet werden.

