Claret Capital Partners kündigt Fund III an

Claret Capital Partners Limited („Claret“) (ehemals Harbert European Growth Capital), gibt die erste Schließung ihres dritten Fonds bekannt. Fund III wird weiterhin in innovative Technologie- und Life-Science-Unternehmen im Wachstumsstadium in Europa investieren und damit in erster Linie organisches Wachstum und M&A unterstützen.

Claret Capital Partners wurde im Wege des MBO von Harbert European Growth Capital im Jahr 2020 gegründet. In den vergangenen sieben Jahren hat sich das Team hinter Claret Capital zu einem der führenden Anbieter von Wachstumsfinanzierungen für KMU in Europa entwickelt und mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert.

Die bisherigen Fonds haben über 120 europäische KMU in vielen unterschiedlichen europäischen Regionen unterstützt, darunter Unternehmen wie SuperAwesome (inzwischen Epic Games), PPRO, Novacyt Plc., JobandTalent, WeFox, Razor und Miss Group. Die Directors von Claret engagieren sich seit über 20 Jahren auf den Technologiefinanzierungsmärkten.

Johan Kampe, Managing Partner von Claret Capital, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, nach einem für alle herausfordernden Jahr unseren dritten Fonds anzukündigen. Wir möchten die Unterstützung in europäische Wachstumsunternehmen fortsetzen und wissen das anhaltende Vertrauen unserer Investoren zu schätzen.“

David Bateman, Managing Partner von Claret Capital, erklärte: „Wir freuen uns, in einer Zeit der großen Chancen mit Investitionen unseres dritten Fonds im breiteren europäischen Tech- und Life-Sciences-Sektor, der schnell expandiert, zu beginnen. Wir verzeichnen eine starke Nachfrage nach unserem Kapital von den besten Unternehmern Europas und freuen uns darauf, sie weiterhin zu unterstützen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.claret-capital.com

Lyall Davenport

ld@claret-capital.com



+447481492996