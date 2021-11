Cloudflare als führendes Unternehmen in der Edge-Entwicklung ausgezeichnet

Unabhängiges Forschungsunternehmen stuft Cloudflare als führend unter den Edge-Entwicklungsplattformen ein

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit zum Aufbau eines besseren Internets, wurde von Forrester Research, Inc. in „The Forrester New Wave™: Edge-Entwicklungsplattformen, Bericht zum vierten Quartal 2021.“ Die Cloudflare Workers Developer Platform wurde in acht Kriterien differenziert eingestuft, darunter Entwicklererfahrung, Programmiermodell, Integrationen und Roadmap.

„Mit der Workers-Plattform von Cloudflare hoffen wir, dem nächsten Milliarden-Dollar-Unternehmen die Möglichkeit zu geben, vollständig auf Cloudflare aufzubauen“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Ob Sie ein einzelner Entwickler, ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen sind, es ist wirklich leistungsstark, Apps zu entwickeln, die reale Probleme lösen und in Sekundenschnelle global ausgeführt werden können, alles mit weniger Code und schneller.“

In dem Bericht Forrester New Wave™: Edge-Entwicklungsplattformen, sagt Forrester: „Cloudflare bietet eine intuitive Entwicklererfahrung, schnelle, globale Bereitstellung von aktualisiertem Code und minimale Kaltstartzeiten.“ In dem Bericht heißt es weiter: „Die globale Reichweite und Breite der Edge-Entwicklungsplattform von Cloudflare macht sie zu einer guten Lösung für Entwicklungsteams, die leistungsstarke Websites erstellen, personalisierte Inhalte unterstützen und sich gegen böswillige Angriffe verteidigen möchten.“

Die im Jahr 2017 eingeführte Edge-basierte serverlose Plattform Cloudflare Workers unterstützt Entwickler bei der sofortigen Bereitstellung von Code auf der ganzen Welt für außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Workers wird standardmäßig auf globaler Ebene ausgeführt, da der Datenverkehr automatisch über das Cloudflare-Netzwerk von mehr als 250 Städten in über 100 Ländern geleitet wird. Seit seiner Einführung hat Cloudflare die Geschwindigkeit von Cloudflare-Workern um 30 Prozent erhöht, Kaltstarts eliminiert und die Plattform um Lösungen für Computing-, Speicher- und Front-End-Dienste erweitert, die die Möglichkeiten der Edge-Entwicklung verändern. Heute verwenden mehr als hunderttausend Entwickler weltweit Cloudflare Worker, um Folgendes zu tun:



Code sofort weltweit freigeben : Entwickler können ihren Code aktualisieren und weltweit in 15 Sekunden live schalten, verglichen mit den Minuten, die eine Aktualisierung auf anderen serverlosen Plattformen in Anspruch nehmen kann.



Sofort einsatzbereite Sicherheit und Zuverlässigkeit zu holen: Workers wurde entwickelt, um den neuesten Sicherheitsbedrohungen standzuhalten und bietet standardmäßig den DDoS-Schutz von Cloudflare und mehr.



Reibungslose Integration mit anderen Tools: Mit Integrationen in eine Vielzahl von Speicheranbietern, Datenbanken, öffentlichen Clouds und APIs können Entwickler mit bereits vorhandenen Tools genau das erstellen, was sie wollen.



Forrester bewertete neun teilnehmende Anbieter anhand von 10 Kriterien, darunter Entwicklererfahrung, Plattformausführungsmodell, Workload-Breite, Sicherheit, Integrationen und mehr. Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift „Entrepreneur“ 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von „Fast Company“ 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „evtl.“, „werden“, „sollte“, „erwarten“, „untersuchen“, „vorhaben“, „davon ausgehen“, „könnte“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „überlegen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potentiell“ oder „weiterhin“ oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zu den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unseren Plänen und Zielen für Cloudflare Workers, den Vorteilen für Kunden aus der Nutzung von Cloudflare Workers und unsere anderen Produkte und Technologien, die erwartete Funktionalität und Leistung von Cloudflare Workers und unseren anderen Produkten und Technologien, unserer technologischen Entwicklung, zukünftigen Betrieb, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare unseres CEO und anderer. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-Q, der am 6. August 2021 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die wir regelmäßig bei der SEC einreichen.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Wir verpflichten uns nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir können die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht unangemessen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

© 2021 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc., in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Markenzeichen und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com