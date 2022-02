Cloudflare übernimmt Area 1 Security zwecks Erweiterung seiner Zero-Trust-Plattform

Die Übernahme soll rasch und zuverlässig für E-Mail-Sicherheit über das gesamte Zero-Trust-Netzwerk von Cloudflare hinweg sorgen

Das für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit bekannte Unternehmen Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das beim Aufbau eines besseren Internets mithilft, hat heute seine Absicht zur Übernahme von Area 1 Security bekannt gegeben. Die cloudnative Plattform von Area 1 Security, die sich nahtlos in jedes E-Mail-Angebot integrieren lässt, verhindert Phishing-Angriffe, indem diese präventiv aufgedeckt und beseitigt werden, bevor sie in Unternehmensumgebungen Schaden anrichten können. Allein im Jahr 2021 blockierte das Unternehmen mehr als 40 Millionen böswillige Phishing-Kampagnen mit Versuchen zur Kompromittierung von E-Mail-Adressen, Malware, Ransomware und anderen Bedrohungen.

„E-Mails sind der größte Angriffsvektor im Internet, was integrierte E-Mail-Sicherheit für jedes echte Zero-Trust-Netzwerk ausschlaggebend macht. Aus diesem Grund nehmen wir heute Area 1 Security auf, damit die Plattform von Cloudflare im Zero-Trust-Bereich klar führend wird“, so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Für uns beinhaltet die Zukunft des Zero-Trust-Ansatzes die durchgängige Sicherung sämtlicher Anwendungen einer Organisation mit einem Klick, und dazu gehören E-Mails als allgegenwärtigste Cloud-Anwendung. Wir gehen davon aus, dass wir gemeinsam die schnellste, wirkungsvollste und zuverlässigste Lösung für E-Mail-Sicherheit auf dem Markt bereitstellen werden.“

Laut Daten aus dem Bericht über Internetkriminalität des zum FBI gehörenden Internet Crime Complaint Center aus dem Jahr 2020 sind böswillige Phishing-Kampagnen mit Kompromittierung von E-Mail-Adressen am kostspieligsten und haben US-amerikanischen Unternehmen Verluste in Höhe von mehr als 1,8 Milliarden USD eingetragen. Zu den bekanntesten Vorfällen des letzten Jahrzehnts gehören der Phishing-Angriff auf JPMorgan Chase, der 76 Millionen Privatkunden und 7 Millionen Kleinunternehmen betraf, die Kompromittierung von 18.000 Kunden von SolarWinds durch Phishing, einschließlich mehrerer Regierungsbehörden, der Phishing-Angriff auf Sony Pictures, bei dem angeblich mehr als 100 Terabytes an Firmendaten gestohlen wurden, sowie die Beeinträchtigung des Wahlverfahrens in den Vereinigten Staaten durch Phishing, die im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen angeführt wurden. Laut Forrester liegen „die größten Probleme mit E-Mails in ihrer Allgegenwärtigkeit und unserer Bereitschaft, ihnen zu vertrauen. Jeder Mensch hat ein E-Mail-Konto, oft sogar mehr als eins. Das macht dieses Medium zu einem immer wiederkehrenden Ziel für Angreifer.“ Da E-Mails auch weiterhin einen attraktiven Einstiegspunkt für immer raffiniertere Cyber-Angriffe darstellen, müssen sich Unternehmen in jeder Größe überlegen, wie sie E-Mail-Lösungen in ihre Gesamtsicherheitsmaßnahmen integrieren und mit Aufklärungsmaßnahmen zur allgemeinen Bedrohungslage stärken können.

Chris Rodriguez, Forschungsleiter für Netzwerksicherheitsprodukte und -strategien bei IDC, merkt dazu Folgendes an: „E-Mails sind häufig die größte Cloud-Anwendung einer Organisation und stellen auch den größten Angriffsvektor dar. Statt die E-Mail-Sicherheit als isoliertes Problem zu betrachten, erkennen aber immer mehr Unternehmen, dass diese in eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie aufgenommen werden muss. Der Zusammenschluss von Cloudflare und Area 1 Security bringt Kunden ein einzigartiges, differenziertes und umfassendes Zero-Trust-Angebot, das den gesamten Lebenszyklus von Bedrohungen abdeckt.“

„E-Mails sind heute die am meisten verwendete Cloud-Anwendung eines Unternehmens. Leider sind sie nicht geschützt. Wir schätzen, dass mehr als 90 % aller Verletzungen der Cyber-Sicherheit auf eines zurückzuführen sind: Phishing“, so Patrick Sweeney, CEO und Präsident von Area 1 Security. „Durch die Kombination unserer marktführenden Leistungen bezüglich Schutz vor Phishing und Erkenntnissen zur Bedrohungslage mit dem globalen Netzwerk, den Datenkapazitäten und der Zero-Trust-Plattform von Cloudflare sind wir überzeugt davon, dass wir Unternehmen in jeder Größe helfen können, ihre gesamte Netzwerkinfrastruktur besser zu sichern und auch gegen die schädlichsten Cyber-Risiken besser zu schützen.“

Cloudflare stieg 2021 mit der Freigabe seiner Advanced Email Security Suite in den Markt für E-Mail-Sicherheit ein, wobei auch weitere Tools zur Erstellung von benutzerdefinierten E-Mail-Adressen, zur Verwaltung und zum Routing von eingehenden E-Mails sowie zur Verhinderung von E-Mail-Spoofing und Phishing im Postausgang bereitgestellt werden. Da das globale Netzwerk von Cloudflare jeden Tag durchschnittlich 86 Milliarden Cyber-Bedrohungen blockiert, verfügt das Unternehmen über einzigartige Daten für die Gefahrenanalyse, die es ihm ermöglicht, gezielte Phishing-Angriffe (Spear-Phishing) und andere Sicherheitsbedrohungen, die von älteren Lösungen und nur auf API beruhenden Angeboten für E-Mail-Sicherheit übersehen werden können, effektiver herauszufiltern. Area 1 Security verfolgt längst einen präventiven Ansatz, wenn es um E-Mail-Sicherheit geht, und stoppt Phishing-Kampagnen bereits in den frühesten Angriffsphasen. Durch die Kombination der sehr gut skalierbaren Technologie und der jahrelangen Erfahrung von Area 1 Security im E-Mail-Schutz mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare werden die beiden Unternehmen eine ganzheitliche Zero-Trust-Lösung bereitstellen, die Kunden durch das globale Edge-Netzwerk von Cloudflare aktivieren können.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Cloudflare vorbehaltlich der üblichen Berichtigungen Area 1 Security für rund 162 Millionen USD übernehmen, wobei 40–50 % des Kaufpreises in Cloudflare-Stammaktien der Klasse A und der restliche Betrag in bar zahlbar sind. Die Übernahme dürfte Anfang des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift „Entrepreneur“ 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von „Fast Company“ 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington D.C., Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „eventuell“, „werden“, „sollte“, „erwarten“, „untersuchen“, „vorhaben“, „davon ausgehen“, „könnte“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „überlegen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „weiterhin“, entsprechenden negativen Wendungen oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, welche die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit gemacht werden, gehören u. a. Aussagen zur Kapazität und Wirksamkeit des Zero-Trust-Angebots, der E-Mail-Sicherheit und weiterer Produkte von Cloudflare sowie der Plattform für E-Mail-Sicherheit von Area 1, zu den Vorteilen einer Nutzung des Zero-Trust-Angebots und der Produkte für E-Mail-Sicherheit von Cloudflare, der Plattform für E-Mail-Sicherheit von Area 1 und der anderen Produkte und Technologien von Cloudflare für die Kunden, zur erwarteten Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit des Zero-Trust-Angebots und der Produkte für E-Mail-Sicherheit von Cloudflare, der Plattform für E-Mail-Sicherheit von Area 1 und der anderen Produkte und Technologien von Cloudflare, zum Zeitpunkt, ab dem das Zero-Trust-Angebot und die Produkte für E-Mail-Sicherheit von Cloudflare sowie die Plattform für E-Mail-Sicherheit von Area 1 allen aktuellen Kunden von Cloudflare sowie Interessenten grundsätzlich zur Verfügung stehen werden, zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme von Area 1 durch Cloudflare, zu den Plänen und Zielsetzungen von Cloudflare sowie zum Zeitpunkt der Einbettung der E-Mail-Lösung von Area 1 in das Zero-Trust-Angebot und die Produkte für E-Mail-Sicherheit von Cloudflare, zur Technologieentwicklung sowie zu Unternehmenstätigkeiten, Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare in der Zukunft, aber auch die Stellungnahmen der CEOs von Cloudflare und Area 1 sowie anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Cloudflare können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, so u. a. Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalberichts von Cloudflare auf Formblatt 10-Q, der am 5. November 2021 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare regelmäßig bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Cloudflare verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare kann die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2021 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc., in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Markenzeichen und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005489/de/

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com