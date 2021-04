Coinbase-Aktie oder doch lieber Bitcoin? Was ist die bessere Wahl?

2021 scheint das Jahr der Kryptowährungen zu werden. Allein seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des Bitcoin mehr als verdoppelt (Stand: 16.04.2021, relevant für alle Kurse). Andere Kryptowährungen haben sich sogar noch deutlich besser entwickelt. Der von Elon Musk gehypte Dogecoin beispielsweise ist allein innerhalb der letzten drei Monate um knapp 4.000 % gestiegen! Dabei ist der Dogecoin als reine Satire entstanden und wird praktisch nirgendwo als Zahlungsmittel akzeptiert. Als Investition klingt das alles eher wenig vielversprechend. Auf der anderen Seite gibt es die Coinbase-Aktie, die erst vor wenigen Tagen an der Börse gelistet wurde.

Coinbase ist einer der größten Börsenbetreiber, über den man Bitcoin und andere digitale Währungen kaufen und verkaufen kann. Dadurch profitiert das Unternehmen direkt von der steigenden Popularität der vielen Coins.

Aber ist es besser, die Coinbase-Aktie zu kaufen, oder lieber direkt Bitcoin oder eine ähnliche digitale Währung?

Bitcoin-Kurs ist extrem volatil

Der Kauf eines Bitcoin oder jeder anderen Kryptowährung ist mit erheblichen Risiken verbunden. Anders als im Fall des Euro oder des Dollar gibt es keine Notenbank die hinter der Währung steht und den Wert garantiert. Möchte ich mir beispielsweise meine Euro in Dollar tauschen lassen, ist das problemlos möglich. Genauso einfach ist es, mit Euro zu bezahlen, da jeder weiß, welchen Gegenwert ein Euro hat.

Bei Spekulationsobjekten wie dem Bitcoin sieht die Situation anders aus. Der Kurs im Verhältnis zum Euro kann jederzeit um Tausende Euro schwanken, da allein Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Hier gibt es niemanden, der den Wert garantiert. Die Volatilität macht darüber hinaus die Akzeptanz als Zahlungsmittel sehr riskant. Denn was eben noch 10 Euro waren, können innerhalb von Sekunden nur noch 8 Euro oder weniger sein. Der Kauf von Bitcoin ist also nur etwas für hartgesottene Spekulanten.

Coinbase profitiert von steigenden Handelsvolumina

Kauft man sich dagegen eine Coinbase-Aktie, bekommt man dafür einen Anteil an dem Unternehmen. Wie viel das Unternehmen wert ist, wird sich erst in der Zukunft definitiv zeigen und hängt stark von der weiteren Entwicklung der Kryptowährungen ab. Steigt das Handelsvolumen in Bitcoin und Co. weiter an, steigen auch die Umsätze bei Coinbase.

Die dramatische Entwicklung im ersten Quartal hat Coinbase bereits zu Rekordumsätzen verholfen. Da Coinbase aber nicht von einer einzelnen Währung abhängig ist, ist das Risiko hier erheblich geringer. Aber der aktuelle Hype um Kryptowährungen hat die Coinbase-Bewertung bereits auf etwa 100 Mrd. US-Dollar steigen lassen. Hier muss man sich also die Frage stellen, ob Coinbase auch in einigen Jahren noch milliardenschwere Transaktionen abwickeln wird und daran entsprechend verdienen kann. Denn sollte der Hype ein plötzliches Ende finden und die Transaktionsvolumina einbrechen, werden wohl auch die Umsätze von Coinbase dahinschmelzen.

