com.on Der Börsenpodcast: Dax knackt nach US-Inflationsdaten die 16.000 – Telekom, Palantir, Biontech und Walt Disney sorgt auch an der Börse für Spaß

Mit Spannung wurden die amerikanischen Inflationsdaten von der Börse erwartet. Nach ihrer Veröffentlichung zeigte sich dann mal wieder: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird! An der Teuerungsrate von 5,4 Prozent war schnell nichts auszusetzen und die Märkte nahmen wieder Fahrt auf. Nach Rekorden an der Wall Street konnte auch der deutsche Leitindex der Verlockung neuer Höhen nicht mehr wiederstehen und knackte am Freitag sogar zum ersten mal die Marke von 16.000 Punkten

Walt Disney und Palantir sorgen für gute Stimmung - Varta allerdings nicht

Obwohl die Berichtssaison schon zu einem guten Teil durch ist, gab es diese Woche noch einige Zahlen, die für besondere Beachtung sorgten. Palantir und Walt Disney konnten mit ihren Bilanzen die Anleger erfreuen. Varta hingegen sorgte für lange Gesichter. Der Batterie-Spezialist wächst nicht mehr so schnell wie erwartet und das kam am Markt gar nicht gut an. Wie sollten Anleger jetzt mit den Titeln umgehen?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

US-Inflationsdaten: Auf einmal alles nicht mehr so schlimm?

Dax: Neues Allzeithoch - ist die 16.000 nur eine Frage der Zeit?

Bitcoin: Sind die Bullen wieder am Drücker?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

Telekom: Leichte Prognoseerhöhung - reicht das für höhere Kurse?

Palantir: Aktie nach Zahlen deutlich im Pls - war das der Befreiungsschlag?

Delivery Hero: Was ist von den Quartalszahlen zu halten?

AMC: Zahlen haben nur kurz für Schwung gesorgt - wie geht es weiter?

Henkel: Hohe Rohstoffkosten drücken auf die Marge - Finger weg?

Teil 3:

onvista: Biontech, Walt Disney, Deutz

comdirect: Varta, Rio Tinto, Deutsche Wohnen

