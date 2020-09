Die Wall Street kommt auch in dieser Woche nicht wirklich zur Ruhe. Auch Wochensicht hat die Nasdaq etwas mehr als 4 Prozent verloren, der S&P 500 rund 2,5 Prozent abgegeben und der Dox Jones blickt auf ein Minus von 1,66 Prozent zurück. Die große Frage für viele Anleger ist jetzt: Was es das oder kommt da noch was hinterher?

Tesla bricht ein und Bayer erzielt Durchbruch

Besonders die amerikanischen Technologie-Werte hatten in der Woche einen schweren Stand. Allen voran Tesla. Die Aktie brach an einem Tag um 21 Prozent ein. Damit kehrt etwas Ernüchterung bei dem Wert ein. Aber könnte der Frust noch größer werden?

Bei Bayer hingegen gibt es zufriedene Gesichter. Die Verhandlungen um einen Glyphosat-Vergleich haben einen großen Schritt nach vorne gemacht und könnten auf der Zielgerade sein. Zudem wurde der Vertrag mit Vorstandschef Baumann um 4 Jahre verlängert. In Leverkusen ist die Welt langsam, aber sicher wieder in Ordnung.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Wall Street: War es eine kurze heftige Korrektur oder kommt da noch was?

# EZB: Notenbank hält die Füße still - bleiben starker Euro und niedrige Inflationsrate ein Problem?

# Brexit: Töne werden schärfer - stehen die Verhandlungen auf der Kippe

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Tesla: 21 Prozent Minus an einem Tag - ist die Story nur beschädigt oder vorbei?

# Nikola: Big Deal mit GM?

# VW: Gewinner vom Autogipfel in Berlin?

# Bayer: Glyphosat-Vergleich vor dem Abschluss - Weg für Aktie endlich frei?

# Drägerwerk: Bund nimmt keine Beatmungsgeräte mehr ab - Höhenflug der Aktie beendet?

Teil 3:

onvista: Amazon / Vow / Peloton

comdirect: Aixtron / CarlZeissMeditec / LVMH

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!