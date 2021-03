com.on Der Börsenpodcast: Geht der Wahnsinn an den Märkten wieder von vorne los? – Telekom, BMW, NanoRepro und Biontech im Check

Diese Woche hat sich der Dax von der Rekordjagd an der Wall Street anstecken lassen und ist, genau wie der Dow Jones, von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt. Erst Freitag hat sich der deutsche Leitindex eine Pause gegönnt. Die nervöse Stimmung bei den Highflyern scheint sich auch dem Ende zu nähern. Tesla konnte Mittwoch einen Kurssprung von fast 20 Prozent verbuchen. Geht der Wahnsinn mit den steigenden Kursen jetzt wieder in die nächste Runde?

Wasserstoff, EZB und Konjunkturpaket

Schauen Anleger auf die Zahlen von Ballard Power und den Kurs, dann könnte zumindest bei Wasserstoff-Aktien der Wahnsinn in die nächste Runde gehen. Die Kanadier haben es noch nicht einmal geschafft, den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu steigern. Dieses Kunststück hatten wenigstens die meisten Unternehmen aus der Branche noch geschafft. Schwarze Zahlen erwartet ja sowieso niemand. Trotzdem hat die Aktie, nach einer deutlichen Korrektur, positiv auf die Bilanz reagiert und stieg zweistellig in die Höhe. Ein Zeichen für eine erneute Übertreibung in der Branche?

Die EZB hat nach ihrer Sitzung angekündigt das Tempo bei den Anleihenkäufen zu erhöhen. Damit hat das Team um Chefin Christin Lagarde etwas die Zins- und Inflationssorgen in der EU gedrosselt. Allerdings muss die Fed jetzt in der kommenden Woche ähnlich nachziehen, sonst könnte die Stimmung auch wieder kippen. Bis dahin dürfte das neue Konjunkturpaket von Joe Biden die Märkte stützen.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# EZB erhöht Tempo für Anleihenkäufe - Sind die Zinsängste damit aus der Welt?

# USA/China: Treffen der Außenminister angesetzt - Hellt sich das Verhältnis auf?

# Rekordjagd an den Märkten geht weiter - Wie lange kann das noch gut gehen?

Teil 2:

# VW und Daimler stehen im Rampenlicht - wird BMW vergessen?

# Ballard Power: Aktie legt nach Zahlen zweistellig zu - waren die wirklich gut?

# Adidas: Ausblick hört sich gut an - Aktie wieder im Aufwind?

# Nanorepro: Neue Bestellung zeigt keine Wirkung - Hype vorbei?

# Johnson & Johnson: EU-Zulassung zeigt kaum Wirkung - wie geht es weiter?

Teil 3:

onvista: Organigram / Roblox / Telekom

comdirect: AstraZeneca / Biontech/ Tesla

