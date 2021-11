com.on Der Börsenpodcast: Gold oder Bitcoin als Inflationsabsicherung? – Rivian, Verbio, Telekom und Varta im Einzelcheck 

Die Inflationsraten steigen weiter in die Höhe. In den USA hat sie mittlerweile den höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren erreicht. Sehen wir wirklich nur ein temporäres Problem, oder werden die Märkte noch auf die hohen Teuerungsraten reagieren? Und was ist dann die bessere Absicherung Gold oder der Bitcoin?

Der größte Börsengang des Jahres und enttäuschende Zahlen

Rivian hat den größten Börsengang des Jahres erfolgreich aufs Parkett gebracht. Mit 0 Dollar Umsatz ist der neue Player auf dem Markt für Elektroflitzer schon mehr wert als Ford, GM oder BMW. Wie weit kann dieser Hype jetzt noch gehen?

Starke Dämpfer gab es diese Woche für Varta und Verbio. Beide Papiere mussten nach ihren Zahlen kräftige Abschläge verzeichnen. Wie sollten Anleger mit den Rücksetzern umgehen? Sind es Chancen oder ist der Risiko deutlich größer geworden?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Inflationsraten steigen weiter, belasten die Märkte aber nicht mehr - Thema abgehakt?

# Gold oder Bitcoin - was ist besser als Inflationsschutz?

# Euro unter Druck - Wird die Fed schneller als gedacht die Zinsen erhöhen?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Rivian: Größter Börsengang des Jahres läuft erfolgreich - sollten Anleger noch aufspringen?

# Verbio: Aktie kräftig unter Druck - Story vorbei?

# Telekom: Prognose erneut erhöht - geht es jetzt wieder aufwärts?

# Disney: Zahlen kommen nicht gut an - Jetzt die Gewinne sichern?

# Varta: Die endgültigen Zahlen machen die Lage auch nicht besser - aussteigen?

Teil 3:

onvista: Valneva, AMD, Beyond Meat

comdirect: Global Fashion Group, Qiagen, Arcelormittal SA

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!