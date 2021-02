Der Dax hat sich im Laufe der Woche nicht großartig bewegt. Nach dem Ende der Berichtssaison fehlen den Märkten etwas die neuen Impulse und immer mehr Anlegern fällt auf, dass mittlerweile sehr viele Aktien von der Bewertung schon astronomische Höhen erreicht haben. Damit könnte die Stimmung an den Märkten auch jederzeit kippen. Trotzdem haben einige Aktien in dieser Woche richtig Vollgas gegeben

Ein Telefonat, eine Achterbahnfahrt und eine neue Kooperation

Joe Biden hat Kontakt zu Xi Jinping aufgenommen. Das Gespräch zwischen den beiden Staatsoberhäuptern hat allerdings keine neue Fantasie an den Märkten freigesetzt. Der neue amerikanische Präsident hat nämlich deutlich gemacht, dass die USA die verhängten Strafzölle erst einmal nicht zurücknehmen wird. Ziehen neue dunkle Wolken über den beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf?

Viele Werte aus der Cannabis-Branche haben in dieser Woche eine steile Berg- und Talfahrt hingelegt – es gab Zahlen, Nachrichten, deutliche Übertreibungen und natürlich bei solch klaren Ausschlägen die Frage: Steckt die Community von Wallstreetbets dahinter?

VW und Microsoft haben den Weg zueinander gefunden. Im Bereich Autonomes Fahren werden beide Schwergewichte ihr Know-how bündeln. Bisher ist Microsoft allerdings in dem Bericht nicht so groß in den Vordergrund getreten. Wer profitiert mehr von neuen Kooperation?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Handelsstreit: Biden führt die harte Linie von Trump fort - neue Belastung?

# Cannabis: Die neue Wundertüte der Wallstreetbets?

# Bitcoin: Neues Allzeithoch - sind 100.000 Dollar jetzt realistisch?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

VW: Neue Kooperation mit Microsoft - bringt das etwas?

NanoRepro: Aktie gibt richtig Gas - sollten Anleger noch aufspringen`

Walt Disney: Wie geht man mit den Zahlen um?

Thyssenkrupp: Turnaround geschafft?

Delivery Hero: Trading Update ohne Wirkung - böses Vorzeichen?

Teil 3:

onvista: Adyen / Heidelberger Druck / Halo Collective

comdirect: Bayer / Dialog Sem / EHang

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!