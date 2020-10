Das Donald Trump und seine Frau Melania sich mit dem Covid-19 Virus infiziert haben, hat die Märkte kurz vor dem Wochenende wieder verunsichert. Der Dax dreht von einem vorbörslichen Plus schnell ins Minus und blieb dort auch den restlichen Handelstag. Die Erkrankung des US-Präsidenten wirft einige Fragen auf, welche die Märkte weiter belasten könnten.

Bayer sorgt für große Enttäuschung - Covestro macht sich unbeliebt

Ein schwacher Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr hat die Aktie von Bayer stark unter Druck gesetzt. Das Papier fiel auf ein Mehrjahrestief und sogar unter ihr Corona-Tief. Das zeigt deutlich wie sehr die Anleger von dem Ausblick auf enttäuscht sind.

Kurz vor der Bayer-News verstimmte auch die ehemalige Tochter Covestro die Investoren. Eine Übernahme in Höhe von mehr als 1,6 Milliarden Euro und die damit verbundene Kapitalerhöhung kam nicht gut am Markt an. Wie geht es jetzt mit den Papieren weiter?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Trump mit Corona infiziert / Wahlverschiebung?

# Brexit: Keine Annäherung?

# Dax: September gruselig und Oktober fängt auch nicht besser an

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Bayer: Kurzsturz nach neuem Ausblick - Was jetzt?

# Siemens Energy: Aktie nach der ersten Woche ein Kauf?

# Palantir: Wird der Börsengang eine Erfolgsstory?

# Covestro: Ist die Übernahme zu teuer?

# Piedmont Lithium: Wie ist der Tesla-Deal einzuordnen?

Teil 3:

onvista: Beyond Meat / Nel / AstraZeneca

comdirect: BYD/ Daimler/ Infineon

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!