com.on Der Börsenpodcast: Wall Street eilt dem Dax wieder davon – JinkoSolar, Nordex, Curevac, Infineon und sind die US-Banken jetzt eine Chance?

Kurz vor der heißen Phase der Berichtssaison gibt die Wall Street schon wieder ordentlich Gas. Der S&P 500 auf einer ordentlichen Rekordjagd. Sieben Handelstage in Folge ging es jetzt schon aufwärts. Auch die Nasdaq lässt sich nicht lumpen und ist auch auf neue Höchststände geklettert. Der deutsche Leitindex schaut sich das Spektakel in den USA nur gelassen an. Neue Rekorde liegen zwar in Reichweite, aber so richtige Anstalten sie zu erklimmen macht der Dax nicht. Wie geht es weiter?

Gute Zahlen die nichts nützen, eine Abstufung und keine Besserung in Sicht!

Micron Technologies hat in die Woche seine Zahlen veröffentlicht. Die ließen eigentlich keine Fragen offen, sondern waren wirklich gut und über den Erwartungen. Trotzdem verlor die Aktie im Anschluss über 5 Prozent. Ist das eine Gelegenheit?

Erst das Hickhack um Porsche und jetzt hat mal wieder jemand festgestellt, dass es Konkurrenz aus Fernost gibt. Erneut hat der Experte bei Kepler Cheuvreux festgestellt, dass es für Varta etwas schwieriger werden könnte. Konkret hat er das an neuen Kopfhörern aus dem Hause Apple festgemacht. Daher bleibt er bei seiner Einschätzung „Reduce“ und einem Kursziel von 105 Euro. Eigentlich nichts Neues - sowohl bei der Einschätzung als auch bei der Reaktion der Anleger.

Die finalen Ergebnisse von Curevac haben die Lage nicht besser gemacht. Bei der Wirksamkeit ging es nur ein Prozent nach oben auf 48 Prozent. Im Kurs ging es dafür erneut deutlich mehr als 1 Prozent nach unten. Bietet sich jetzt eine Gelegenheit?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Wall Street: US-Indizes vor Berichtssaison im Höhenrausch - geht das gut?

# Dax: Leitindex ist unschlüssig - wie geht es weiter?

# US-Banken: Dividende und Aktienrückkäufe wieder erlaubt - neuer Schwung für die Branche

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Micron Technologies: Gute Zahlen, aber Aktie profitiert nicht - Warnsignal?

# Varta: Abstufung setzt Aktie unter Druck - Geht es jetzt wieder abwärts?

# Nordex: Kapitalerhöhung drückt auf den Kurs - Ist Vorsicht geboten?

# Curevac: Endgültige Ergebnisse nicht besser - Trotzdem eine Chance?

# Shop Apotheke: E-Rezept kommt nicht pünktlich - trübere Aussichten?

Teil 3:

onvista: JinkoSolar, Orocobre, Grenke, ITM Power

comdirect: Deutsche Post AG, Infineon AG, Powertap Hydrogen Capital

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!