COMMERZBANK - Rallyversuch läuft

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 5,526 € (XETRA)

Die Commerzbank-Aktie startet gut in den Tag und ist mit einem Plus von über 2 % unter den größten Gewinnern im MDax zu finden. Investoren wird diese Nachricht freuen. Viel wichtiger ist jedoch, dass man mit den heutigen Kursgewinnen einen Versuch unternimmt, die seit einigen Wochen laufende Konsolidierung zu beenden. Im Rahmen dieser stellte sich der Preisbereich um ca. 5,50 EUR als Widerstand heraus. Dieser Preisbereich wird heute unter Druck gesetzt.

Aktie hätte viel aufzuholen!

Investoren hätten sicherlich nichts dagegen, wenn nach der Kaufwelle im November und der anschließenden Konsolidierung jetzt eine nächste Aufwärtsbewegung einsetzt. Schließlich locken im Rahmen dieser Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich bis hin zu ca. 6 EUR. Läuft es für die Käufer sogar richtig gut, wären auch Gewinne bis knapp 7 EUR möglich.

Solche Kursgewinne wären Balsam für die Seele von Anlegern. Die Aktie ist seit 2018 in einem Bärenmarkt unterwegs und selbst im Vorfeld dessen befand man sich lediglich in einer sehr großen Konsolidierung auf sehr tiefem Niveau. Welche Dramen sich in der Commerzbank-Aktie abgespielt haben, wird mit Blick auf das Allzeithoch oberhalb von 225 EUR deutlich. Von solchen Preisregionen ist man meilenweit entfernt, aber selbst im Jahresvergleich hinkt die Aktie dem Gesamtmarkt hinterher. Das Vorcronahoch lag bei 6,83 EUR.

Diese relative Schwäche birgt natürlich einige Risiken. Sollte die aktuelle Flaggenformation bärisch gebrochen werden, könnte es zu einem Test der Unterstützung um 4,75 EUR kommen. Findet sich dort kein ausreichendes Kaufinteresse, könnte es sogar wieder abwärts in den großen Supportbereich ab 4 EUR gehen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Commerzbank AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)