Continental – Konzern sieht sich auf Kurs

Continental hat zur Wochenmitte seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt und sieht sich auch in Zukunft weiter auf Wachstumskurs. Beim Kursverlauf der Aktie müssen Bullen allerdings noch ein gutes Stück nachlegen, um nach technischen Maßgaben eine Trendwende zu schaffen. Der Automobilzuliefererhat zur Wochenmitte seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt und sieht sich auch in Zukunft weiter auf Wachstumskurs. Beim Kursverlauf der Aktie müssen Bullen allerdings noch ein gutes Stück nachlegen, um nach technischen Maßgaben eine Trendwende zu schaffen.

Wertpapiere von Continental markierten noch Ende 2017 einen Rekordstand von 257,40 Euro, anschließend begann ein langer und beschwerlicher Abstieg – Corona bedingt – sogar auf einen Wert von 51,45 Euro bis März letzten Jahres. Erst an dieser Stelle griffen Käufer wieder zu und führten zu einer Kursrallye bis an rund 132,00 Euro sowie den 50-Monats-Durchschnitt verlaufend in diesem Bereich. Seit einigen Wochen konsolidiert Continental wieder grob seitwärts, entscheidender ist jedoch der Kursverlauf seit Anfang 2019, der Hinweis auf eine inverse SKS-Formation liefert. Solche Kursmuster kommen häufig am Ende einer Trendbewegung vor und führen zu einem Richtungswechsel. Noch aber wurden die entsprechenden Triggermarken nicht aktiviert, eine engmaschige Beobachtung sollte trotzdem nicht ausbleiben.

Positive Entwicklung

Im Bereich zwischen 100,00 und 132,00 Euro ist die Continental-Aktie als neutral zu bewerten. Erst ein Anstieg über die Triggermarke sowie den EMA 50 auf Monatsbasis dürfte die entsprechende Nackenlinie der vorliegenden inversen SKS-Formation regelkonform aktivieren und zu Kursgewinnen zunächst in den Bereich an 147,30 Euro führen. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an den langfristigen Horizontalwiderstand von rund 160,00 Euro weiter zuzulegen. Sollte Continental allerdings unerwartet unter 100,00 Euro zurücksetzen, könnte dies eine Verkaufswelle zurück auf 91,15 Euro auslösen. Darunter müssten Abschläge sogar auf ein Niveau von 82,65 Euro zwingend einkalkuliert werden.

Widerstände: 113,34; 124,25; 130,85; 136,50; 147,30; 160,00 Euro

Unterstützungen: 110,48; 103,90; 96,56; 92,24; 88,50; 82,64 Euro

Continental in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2020 – 22.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005439004

Continental in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.04.2016 – 22.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005439004

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Continental für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Continental HR6MBA 130,59 90,00 150,00 17.12.2021 Continental HR6Y14 169,00 90,00 190,00 17.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.01.2021; 14:21 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Continental für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Continental HR3DLR 2,21 93,549126 5,23 Open End Continental HR3DLY 1,15 104,168188 10,07 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.04.2020; 13:52 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Continental für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Continental HR3JSB 2,19 136,848209 5,28 Open End Continental HR3H6L 1,58 130,92836 7,23 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.04.2020; 13:54 Uhr

