Continental: Milliardenauftrag lockt die Anleger in die Aktie – Kurs deutlich über 200-Tage-Trend

Inmitten der branchenweiten Halbleiterkrise hat Continental am Dienstag seine Anleger mit einem Großauftrag zum Zugreifen motiviert. Nachdem der Autozulieferer mitteilte, dass seine neuartigen OLED-Displays in ein volumenstarkes Serienfahrzeug eines globalen Autobauers kommen, rückte der Kurs zuletzt an der Dax -Spitze um 2,6 Prozent auf 105 Euro vor. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro.

Am Morgen waren die Aktien noch schleppend in den Handel gestartet, dann aber bauten sie ihre Gewinne binnen der ersten Stunde mit der Meldung deutlich aus. Der Kurs sprang auch über ber die 200-Tage-Durchschnittslinie, über der die Aktie letztmals im Juli gestanden hatte. Vor ein paar Tagen war es noch bei einem Versuch geblieben, diese zu passieren. Nun konnten sie sich deutlicher darüber absetzen, die Linie verläuft derzeit bei 103,91 Euro.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

