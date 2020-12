CONTINENTAL - Rally kann weitergehen

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 121,650 € (XETRA)

Die Continental-Aktie fiel am 19. März 2020 auf ein Tief bei 51,45 EUR und damit beinahe auf das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung von Februar 2009 bis Januar 2020.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach sie am 23. November ihren Abwärtstrend seit Januar 2018. Nach einem Hoch bei 120,20 EUR setzte die Aktie auf diesen gebrochenen Abwärtstrend zurück. Dieser Rücksetzer kann als sog. Pullback eingeordnet werden. Ein Pullback gilt als Bestätigung des Ausbruchs. Am 23. Dezember gelang der Ausbruch über das Hoch bei 120,20 EUR. Heute Morgen eröffnet die Aktie positiv.

Weiter im Rallymodus

Damit ist die Rally seit März 2020 intakt und frisch bestätigt. Diese Bewegung kann also noch einige Tage, vielleicht sogar Wochen anhalten. Ein erstes Ziel liegt bei ca. 133,10 EUR. Gelingt ein Ausbruch über den dort liegenden Widerstandsbereich wäre sogar Platz in Richtung 162,05 EUR. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter das letzte größere Konsolidierungstief bei 109,40 EUR kommen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)