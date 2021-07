Corona-Sorgen hindern Dax an Erholung

Der starke Kursrutsch von Montag hat für keine nachhaltigen Kaufeffekte gesorgt. Die Kursgewinne vom Morgen sind überwiegend weggeschmolzen. An der Börse in New York sind die Anleger dagegen gelassener.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A0D9PT0, DE0007037129, DE000BAY0017, DE000ENER6Y0, DE0008469008,