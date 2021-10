CoStar Group übernimmt BureauxLocaux, einen führenden digitalen Marktplatz für Gewerbeimmobilien in Frankreich

Die CoStar Group, Inc. (NASDAQ:CSGP), ein führender Anbieter von kommerziellen Immobilieninformationen, Analysen und Online-Marktplätzen, meldete heute die Übernahme von COMREAL INFO, dem Eigentümer und Betreiber von BureauxLocaux.com.

BureauxLocaux mit Sitz in Paris ist eines der größten Immobilien-Fachportale für den Kauf und das Leasing von Gewerbeimmobilien in Frankreich mit mehr als 60.000 Verkaufs- und Leasingangeboten und mehr als 425.000 Besuchen pro Monat auf seiner Website. BureauxLocaux wurde 2008 gegründet und ist eine abonnementbasierte Plattform für die Auflistung von Gewerbeimmobilien mit einem Kundenstamm, zu dem über 90 % der führenden Gewerbeimmobilienmakler in Frankreich gehören. Der Besucherverkehr auf BureauxLocaux.com, der Website des Unternehmens, ist seit Anfang 2018 um über 30 % pro Jahr gestiegen.

Die CoStar Group ist ein weltweit führender Betreiber von digitalen Marktplätzen für Gewerbeimmobilien, der über sein Netzwerk von Websites in den Vereinigten Staaten und Europa monatlich rund 90 Millionen Besucher verzeichnet. Zu den Marktplätzen der CoStar Group, die einen Jahresumsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaften, gehören Apartments.com und LoopNet.com in den Vereinigten Staaten, Realla.co.uk im Vereinigten Königreich und Belbex.com in Spanien. In den letzten zehn Jahren hat die CoStar Group Milliarden von Dollar in den Aufbau ihrer führenden Online-Immobilienmarktplätze investiert und dabei Hunderte von Millionen von Kundenkontakten generiert, die zu Millionen erfolgreicher Gewerbeimmobilien-Transaktionen geführt haben.

“Die Übernahme von BureauxLocaux ist ein wichtiger Schritt zur Fortsetzung unseres internationalen Expansionskurses”, sagte Andrew C. Florance, Gründer und Chief Executive Officer der CoStar Group. “Frankreich ist mit einem geschätzten jährlichen Transaktionswert von 40 Milliarden Euro einer der größten Gewerbeimmobilienmärkte in Europa. BureauxLocaux hat eine führende Plattform für Gewerbeimmobilien mit nationaler Reichweite, einem hohen Marken-Wiedererkennungswert und einem ausgezeichneten Ruf bei seinen Kunden aufgebaut.”

“Wir freuen uns, das BureauxLocaux-Team in der CoStar-Familie willkommen zu heißen”, so Florance weiter. “Dies ist eine attraktive Übernahme und eine hervorragende Ergänzung für unsere anderen europäischen Marktplätze Belbex und Realla.”

Sophie Desmazières, Gründerin von BureauxLocaux, fügte hinzu: “Wir freuen uns, Mitglied der CoStar Group zu werden. Die vertikale Gewerbeimmobilienbranche verdient einen hochwertigen, sektorspezifischen Online-Marktplatz, um Maklern und Eigentümern einen besseren Service zu bieten. Mit der Unterstützung der umfangreichen Ressourcen und des Know-hows der CoStar Group, davon sind wir überzeugt, können wir das Wachstum von BureauxLocaux beschleunigen und seine Marktposition in Frankreich weiter stärken.”

Über die CoStar Group, Inc.

Die CoStar Group, Inc. (NASDAQ:CSGP) ist ein führender Anbieter von Informationen, Analysen und Online-Marktplätzen für Gewerbeimmobilien. Das 1987 gegründete Unternehmen führt umfangreiche, kontinuierliche Recherchen durch, um die größte und umfassendste Datenbank mit Informationen über Gewerbeimmobilien zu erstellen und zu pflegen. Unser Portfolio an Online-Diensten ermöglicht es unseren Kunden, unübertroffene Einblicke in die Werte von Gewerbeimmobilien, Marktbedingungen und aktuelle Verfügbarkeiten zu gewinnen, zu analysieren und zu interpretieren. STR bietet erstklassiges Daten-Benchmarking, Analysen und Markteinblicke für die globale Gastgewerbebranche. Ten-X ist eine führende Plattform für die Abwicklung von Online-Auktionen und Verhandlungen im Bereich Gewerbeimmobilien. LoopNet ist der am stärksten frequentierte Online-Marktplatz für Gewerbeimmobilien. Realla ist der umfassendste digitale Marktplatz für Gewerbeimmobilien in Großbritannien. Apartments.com, ApartmentFinder.com, ForRent.com, ApartmentHomeLiving.com, Westside Rentals, AFTER55.com, CorporateHousing.com, ForRentUniversity.com und Apartamentos.com bilden die führende Online-Ressource für Mieter, die auf der Suche nach großartigen Wohnungen sind, und bieten Immobilienmanagern und Eigentümern eine bewährte Plattform für die Vermarktung ihrer Objekte. Homesnap ist eine branchenführende Online- und Mobil-Softwareplattform mit benutzerfreundlichen Anwendungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe von Immobilienmaklern und zur Stärkung der Beziehung zwischen Maklern und Kunden. Homes.com bietet Immobilienfachleuten Werbe- und Marketingdienste für Wohnimmobilien. Die Websites der CoStar Group verzeichnen monatlich mehrere zehn Millionen Besucher. CoStar hat seinen Hauptsitz in Washington, DC, und unterhält Niederlassungen in den gesamten USA sowie in Europa, Kanada und Asien. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter, darunter das größte professionelle Forschungsinstitut der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.costargroup.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", unter anderem Aussagen über die Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien von CoStar in Bezug auf die Zukunft. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und unterliegen vielen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Unter anderem die folgenden Faktoren könnten solche Abweichungen verursachen oder zu ihnen beitragen: das Risiko, dass BureauxLocaux nicht in der Lage ist, sein Wachstum zu beschleunigen und seine Marktposition in Frankreich zu stärken, das Risiko, dass die Geschäfte von BureauxLocaux und der CoStar Group nicht erfolgreich oder nicht rechtzeitig und kosteneffizient zusammengeführt werden können; das Risiko, dass der Zusammenschluss und die Integration von BureauxLocaux die Geschäftstätigkeit der CoStar Group unterbrechen oder zum Verlust von Kunden oder wichtigen Mitarbeitern führen könnten; das Risiko, dass die Übernahme von BureauxLocaux nicht die erwarteten Vorteile oder Ergebnisse für CoStar oder BureauxLocaux oder deren Kunden hervorbringt; Ungewissheit in Bezug auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, unter anderem Volatilität in der Weltwirtschaft und der US-Wirtschaft, Fernbleiben von Mitarbeitern oder verringerte Produktivität, Quarantänen oder andere reise- oder gesundheitsbezogene Einschränkungen; die Dauer und Schwere der COVID-19-Pandemie; das Tempo der Erholung nach der COVID-19-Pandemie sowie staatliche und private Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19. Weitere Informationen über mögliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem in den von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen der CoStar Group enthalten, einschließlich des Jahresberichts der CoStar Group auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und der Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q für die am 31. März 2021 und 30. Juni 2021 zu Ende gegangenen Quartale, die jeweils bei der SEC eingereicht wurden, einschließlich der Abschnitte "Risk Factors" (Risikofaktoren) in diesen Berichten, sowie in den anderen Berichten von CoStar an die SEC, die auf der Website der SEC (www.sec.gov) einsehbar sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der CoStar Group zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen, und die CoStar Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211001005707/de/

