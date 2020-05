Credit Suisse belässt Allianz SE auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Allianz SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für die Ergebnisse je Aktie (EPS) des Versicherers überarbeitet, und das EPS für 2020 leicht verringert, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hauptgrund seien aktualisierte Verlustannahmen angesichts der Covid-19-Krise im Segment Schaden- und Unfallversicherung. Seine Änderungen an den EPS-Schätzungen 2021 bis 2025 seien indes nur sehr begrenzt./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 04:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.