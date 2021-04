Credit Suisse belässt Asos auf 'Outperform' - Ziel 7250 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Asos nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7250 Pence belassen. Der britische Online-Modehändler habe robust abgeschnitten und die Erwartungen in puncto Umsatz sowie Profitabilität übertroffen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl bräuchten die Anleger die Gewissheit, dass sich die Geschäfte außerhalb des Heimatmarktes auch tatsächlich stark entwickeln dürften./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021 / 13:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

