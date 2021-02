Credit Suisse fährt ersten Quartalsverlust seit drei Jahren ein

Zürich (Reuters) - Altlasten haben der Credit Suisse das Jahresende verhagelt.

Rückstellungen für einen Rechtsstreit rund um das Geschäft mit US-Wohnbauhypotheken und ein Wertverlust einer Hedge-Fonds-Beteiligung sorgten im letzten Quartal 2020 für einen Verlust von 353 Millionen Franken. Weil die Schweizer Großbank in den ersten drei Quartal aber vom einem Handelsboom in Zusammenhang mit der Corona-Krise profitierte, resultierte im Gesamtjahr ein Gewinn von 2,67 Milliarden Franken, wie Credit Suisse am Donnerstag mitteilte. Damit lag das Institut etwas über den Analystenerwartungen. 2019 hatte Credit Suisse mit 3,42 Milliarden Franken das beste Ergebnis seit fast einer Dekade eingefahren.