Credit Suisse hebt CRH auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat CRH von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 38 Euro belassen. Der Baustoffkonzern sei im Branchenvergleich am besten für eine Erholung auf die Corona-Krise hin positioniert, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Die geographische Verteilung des Geschäfts sei vorteilhaft./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 13:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2020 / 01:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.