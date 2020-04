Credit Suisse hebt DWS auf 'Outperform' - Ziel gesenkt

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat DWS von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 26 Euro gesenkt. Die Fondsgesellschaft sei gut aufgestellt, um die Kosten in einem schwierigen Umfeld unter Kontrolle zu halten, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar kürzte sie ihre Gewinnprognosen je Aktie bis 2022 recht deutlich, der Aktienkurs habe seit Beginn der aktuellen Krise aber besonders stark gelitten und spiegele die längerfristige Wachstumsstrategie nicht angemessen wider. Das Aufwärtspotenzial zu ihrem neuen Kursziel sei größer als bei anderen Vermögensverwaltern./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 18:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.