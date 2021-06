Credit Suisse hebt Ziel für Fedex auf 373 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen zum vierten Quartal von 364 auf 373 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dass die Aktien am Donnerstag nachbörslich schwach gewesen seien, dürfte den hohen Erwartungen an das neue Geschäftsjahr 2021/22 und den Aussagen zum Ergebnis je Aktie des Logistikkonzerns geschuldet sein, schrieb Analystin Allison Landry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aufstockung des Ausgabenplans nicht gut angekommen. Alles in allem hob Landry aber seine EPS-Schätzungen für 2021/22 und 2022/23 an und führte nun auch Schätzungen fpr 2023/24 ein./ck/mis

