Credit Suisse hebt Ziel für Netflix auf 586 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix von 525 auf 586 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit der Ankündigung, ab dem zweiten Halbjahr 2021 Aktienrückkäufe zu tätigen, habe der Filmstreaming-Dienst den letzten Nagel in den Sarg der Börsenbären geschlagen, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Analysten rechnen mit einem Rückkaufvolumen in den kommenden fünf Jahren von 22,5 Milliarden US-Dollar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 06:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.