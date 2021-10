Credit Suisse hebt Ziel für Uniper auf 34,60 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Uniper von 28,10 auf 34,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Energieunternehmens werde aktuell durch die Fantasie einer Komplettübernahme durch den finnischen Großaktionär Fortum gestützt, was ihr neues Kursziel reflektiere, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von den steigenden Energiepreisen dürfte Uniper aus Sicht der Expertin kurzfristig jedoch kaum profitieren, da das Unternehmen bis 2022 gegen Preisschwankungen nahezu vollständig abgesichert sei./tav/ajx

