Credit Suisse lässt Rio Tinto auf 'Underperform'; Ziel 4100 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Rio Tinto auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Der Bergwerkskonzern sei seit einiger Zeit auf dem Weg, Aluminium umweltfreundlicher herzustellen, denke über die Zukunft von Geschäftsfeldern mit hohen Kosten nach und reduziere im Zusammenhang damit sukzessive die Zahl seiner Schmelzöfen, schrieb Analyst Yang Luo in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

