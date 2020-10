Credit-Suisse-Quartalsgewinn sinkt um über ein Drittel

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse hat in den Sommermonaten deutlich weniger verdient.

Der Gewinn der zweitgrößten Schweizer Bank sank im dritten Quartal 2020 um 38 Prozent auf 546 Millionen Franken, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten einer Umfrage der Bank zufolge im Schnitt mit einem Überschuss von 572 Millionen Franken gerechnet. In der Vermögensverwaltung für reiche Privatkunden, im Heimmarkt Schweiz und im Asiengeschäft sackten die Vorsteuer-Ergebnisse ab, während das Investmentbanking deutlich zulegen konnte. Vor einem Jahr hatte zudem der Verkauf einer Fondsplattform dem Institut einen Sondererlös in die Kasse gespült.