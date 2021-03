Credit Suisse senkt Ziel für Scout24 auf 67 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Scout24 nach detaillierten Zahlen von 67,50 auf 67,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Jahr 2020 des Online-Marktplatzbetreibers habe den vorab veröffentlichten entsprochen, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2021 hält er für konservativ. Dennoch sieht er bessere Chancen in anderen Aktien aus der Branche, etwa bei Just Eat Takeaway./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 10:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 21:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.