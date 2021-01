Credit Suisse warnt vor Verlust im vierten Quartal

Zürich (Reuters) - US-Rechtsfälle kommen die Credit Suisse teuer zu stehen.

Die Schweizer Großbank erhöht die Rückstellungen in Zusammenhang mit US-Rechtsstreitigkeiten rund um Wohnbau-Hypotheken um 850 Millionen Dollar, wie Credit Suisse am Freitag mitteilte. Zusammen mit einer bereits bekannten Wertberichtigung in Zusammenhang mit einem Hedge Fonds dürfte diese Belastung im vierten Quartal 2020 zu einem Verlust führen. Im Dezember 2020 habe sich das Geschäft im Rahmen der Mitte des Monats gemachten Angaben bewegt.