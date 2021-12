CSC, weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für geschäftliche, rechtliche und steuerliche Belange sowie digitale Marken, hat von der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte weitere Depotlizenzen erhalten. Nach dem Erhalt einer Depotlizenz für Immobilien- und Infrastrukturfonds als eine der ersten Nicht-Banken hat CSC die Lizenz nun auf Fonds im Bereich Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) ausgedehnt. Überdies wurde die Lizenz von CSC für alternative Fonds auf die folgenden Anlageklassen erweitert: Finanzinstrumente, Private Equity, Private Debt und Schifffahrt.

„Wir freuen uns, dass unsere Depot-Dienstleistungen nun viele verschiedene Investmentstrategien in den Niederlanden abdecken. Die Erweiterung um eine Lizenz für OGAW-Fonds ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von CSC in den Niederlanden. Der Markt hat sehr positiv reagiert und wir holen bereits unseren ersten OGAW-Fondsmanager an Bord“, sagte Mascha Hartskeerl, Leiterin für Depotdienstleistungen von CSC Global Financial Markets in den Niederlanden. „Mit diesen neuen Lizenzen können wir einen erweiterten Kreis an Fondsmanagern betreuen und ihnen ein ebenso hohes Service- und Expertiseniveau wie unseren bestehenden Kunden bieten.“

Mit diesen neuen Lizenzen stärkt CSC seine Möglichkeiten in den Niederlanden sowie die langfristige Strategie, eine große Bandbreite an Lösungen für alternative Investments, Kapitalmärkte und Unternehmen verschiedener Rechtsordnungen in wichtigen weltweiten Finanzzentren anzubieten.

„Dieses erweiterte Angebot knüpft an unsere bestehenden Depotdienstleistungen in Europa an und bietet unseren weltweiten Kunden eine noch größere Breite und Vielfalt in Bezug auf den Service“, sagt Paul Whelan, europäischer Leiter der Depotdienstleistungen. „Wir bieten unseren Kunden als 120 Jahre altes US-amerikanisches Unternehmen in Privatbesitz einen Service und eine Erfahrung wie nur wenige andere aus der Branche.“

Über CSC

CSC ist ein führender Anbieter von spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für Alternative-Asset-Manager mit unterschiedlichen Fondsstrategien, für Kapitalmarktakteure aus dem privatwirtschaftlichen und öffentlichen Sektor sowie für Großunternehmen, die Treuhand- und Governance-Unterstützung benötigen. Wir sind ein zuverlässiger Partner für 90 Prozent der Fortune-500®-Unternehmen, für rund 10.000 Anwaltskanzleien und für über 3.000 Finanzinstitute. Die Experten von CSC für globale Finanzmärkte sind an den wichtigsten Finanzplätzen in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Wir sind ein global tätiges Unternehmen, das in der Lage ist, Transaktionen überall dort durchzuführen, wo unsere Kunden sind. Dies gelingt uns, indem wir Experten für jedes von uns bedientes Geschäftssegment beschäftigen. Weitere Informationen über die Leistungen von CSC finden Sie unter cscgfm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211202005799/de/

Jeff Lyons

Public Relations Manager, CSC

(302) 636-5401 x65519

jeff.lyons@cscglobal.com



CSC News Room