CUREVAC - Negative Daten zum Impfstoff lösen Crash aus

CureVac ist heute im vorbörslichen Handel die am meisten gehandelte Aktie auf Tradagate. Aktuell wurden bereits 12.432 Orders ausgeführt. Das ist das 10fache des am zweitmeisten gehandelten Wertes. Bei Biontech wurden 1.260 Orders ausgeführt. Der am stärksten gehandelte Dax-Wert ist aktuell Bayer mit 273 Orders.

Grund für diesen enorm aktiven Handel bei CureVac ist die gestern Abend veröffentlichte Meldung, wonach der Covid-19 Impfstoff in einer Zwischenanalyse nur 47 % Wirkung zeigte, was klar unter den Zielen liegt. Die Aktie bricht daraufhin um rund 50 % ein. Inzwischen hat sich der Wert vom Tagestief auf Tradegate bei 31,60 EUR wieder deutlich erholt. Wer den Mut hatte, zum Tagestief einzusteigen, darf sich inzwischen über ein Plus von über 25 % freuen.

Kaufen? Nein, danke

Die Aktie wird heute und wohl auch in den nächsten Tagen noch einige wilde Sprünge machen. Ein Prognose, wohin die Reise genau geht, lässt sich kaum abgeben. Tendenziell sind Erholung aber als Chancen anzusehen, um Verluste zu verkleinern. Die Aktie könnte durchaus bald auf neue Allzeittiefs fallen und zu einer größeren Abwärtsbewegung ansetzen. Denn mit dem Ausfall des Impfstoffes droht der erwartete Umsatz von fast 7 Mrd. für 2022 komplett wegbrechen.

