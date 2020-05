DAIMLER - Das lief noch deutlich besser als erwartet

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 30,385 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Godmode-Pro Betrachtung vom vergangenen Donnerstag (Kurs damals 27,32 EUR) lautete wie folgt: "Die Aktie zeigte in den letzten beiden Handelsstunden relative Stärke und konnte sich deutlich von den Tagestiefs erholen, wie ein Blick auf den Stundenchart unschwer belegt. Dabei wurde das wichtige Widerstandslevel bei 27,26 EUR zurückerobert. Damit ist der Weg im kurzfristigen Zeitfenster frei für eine Zwischenerholung in den Bereich 28,30 bis 29,00 EUR. Spätestens dort wäre dann allerdings schon wieder mit Verkaufsinteresse zu rechnen, für eine Zwischenerholung sollte es aber reichen." (Die Analyse können Sie hier nachlesen)

Avisierte Zwischenerholung mutiert zur Mini-Rallybewegung

Die Aktie startet heute mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und klettert in den kurzfristig avisierten Zielbereich auf der Oberseite. Die Bullen lassen allerdings nicht locker und trugen die Aktie direkt zurück über die 30 EUR-Marke. Eine saubere Vorstellung der Käufer. Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Die heutige Tagesperformance ist mittelfristig ein erster Schritt in die richtige Richtung für die Bullen - mehr allerdings noch nicht. gelingt es allerdings, den EMA50 in den kommenden Tagen erneut zu überwinden, entstünden prozyklische Kaufsignale. In dem Falle wäre eine Fortsetzung der Erholung in den mittleren 30er Bereich zu favorisieren. Unter dem Tief vom Donnerstag würden hingegen die Bären wieder das Kommando übernehmen. Aber danach sieht es aktuell erst mal nicht aus.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)