Daimler lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der deutsche Automobilkonzern Daimler AG (ISIN: DE0007100000) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro an seine Aktionäre ausschütten.

Daimler kürzt damit die Dividende nach 3,25 Euro im Vorjahr um knapp 72 Prozent. Auf dem derzeitigen Kursniveau von 37,79 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit rund 2,38 Prozent. Im ersten Quartal 2020 (31. März 2020) lag der Umsatz der Daimler AG bei 37,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 39,7 Mrd. Euro), wie am 29. April berichtet wurde. Das Konzernergebnis betrug im ersten Quartal 168 Mio. Euro nach 2,15 Mrd. Euro im Vorjahr. Anfang Juli gab der Konzern mit seiner Auto-Marke Mercedes-Benz eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriezellenhersteller Farasis bekannt. Redaktion MyDividends.de