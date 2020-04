Daimler Long: 42 Prozent Chance

Daimler mit dem Mercedes-Stern ist eine der wertvollsten Marken weltweit und wird von Interbrand auf einen Wert von rund 46 Milliarden Euro geschätzt. Trotzdem gilt der Konzern als Übernahmekandidat, nachdem die Börsenkapitalisierung durch den Börsencrash nur noch bei 30 Milliarden Euro liegt. Dies ist insofern bedauerlich, weil Daimler noch im Jahr 2019 mit 172 Milliarden Euro den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte eingefahren hat. Natürlich bereitet der abrupte Wirtschaftsabschwung allen Autobauern wie auch Daimler Probleme. So musste Daimler im ersten Quartal 2020 einen Rückgang des Volumens um 15 % im Jahresvergleich verschmerzen. Man braucht kein Prophet sein, um weitere Rückgänge auch im Folgequartal vorherzusagen. Nachdem aber strategische Investoren Daimler zurzeit als Schnäppchen einschätzen, sollte dies auch für die sogenannten Kleinaktionäre gelten. . Zum Chart . Den Marktteilnehmern waren Absatzprobleme der deutschen Autobauer schon ab Anfang Dezember 2019 bewusst, was unter anderem bei Daimler einen Kursverlust von 20 % noch vor dem eigentlichen Corona-Crash zur Folge hatte. Vergleicht man die Performance der 3 großen deutschen Autobauer von Anfang Dezember 2019 bis zum Tief am 19. März 2020, fiel der Kurs von Daimler jedoch am weitesten. Am Tief rund um den 19. März 2020 waren BMW und Volkswagen nur mehr die Hälfte wert, Daimler gab mehr als 58 % an Börsenkapitalisierung ab. In der darauf folgenden Rally konnte das Papier von Daimler dadurch mehr aufholen. Nachdem alle Volatilitätsindices noch immer historisch hohe Werte aufweisen, sollte auch der Kurs von Daimler überdurchschnittliche Tagesrenditen entwickeln, den nächsten Widerstand bei 29,785 Euro überwinden können und höhere Retracements anpeilen. Gibt es in China eine zweite Infektionswelle beim Hochfahren der Wirtschaft sollte gerade der PKW-Markt darunter leiden und der Kurs von Daimler alte Tiefs bei 24,55 Euro und bei 21,04 Euro testen.

Daimler (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 29,79 // 35,19 Euro Unterstützungen: 24,55 // 21,30 Euro

Fazit Der Aktienkurs von Daimler erholt sich von den extremen Kursverlusten, die gerade die Autobauer zu verzeichnen hatten. Gelingt das Hochfahren der Wirtschaft, sollten auch Daimler überdurchschnittliche Kursgewinne generieren. . Der Mini Future Long (WKN UB9BNB) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 1,68 von einem steigenden Kurs der Aktie von Daimler zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 16,07 Euro (57,10 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 24,55 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,31 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 35,19 Euro liegen (2,37 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UB9BNB Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,67 - 1,68 Euro Emittent: UBS Basispreis: 11,48 Euro Basiswert: Daimler KO-Schwelle: 12,05 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,125 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,37 Euro Hebel: 1,7 Kurschance: + 42 Prozent Quelle: UBS

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UBS Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.