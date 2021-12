Daimler Truck, Morphosys, Teamviewer, Biontech und Galan Lithium- die größten Bewegungen vor Börsenstart

Es sieht nach einem freundlichen Wochenstart aus. Vorbörslich liegen auf der Handelsplattform Tradegate die meisten Werte des deutschen Leitindex im Plus. Anführen würde die Liste allerdings ein Wert, der heute schon wieder aus dem deutschen Leitindex raus ist. Lediglich Freitag war die Trucksparte von Daimler für einen Tag in der höchsten Börsenliga. Der Abschied heute wird der Aktie allerdings mit ein paar Kaufempfehlungen versüßt und die Aktie liegt bereits vor Börsenstart über 4 Prozent im Plus. Sollte es so weiter gehen, dann dürften die Papiere von Daimler Truck bereits Ende März ihr Comeback im Leitindex feiern.

Dax

Mit einem Plus von über 1 Prozent setzt sich zu Wochenbeginn die Aktie von Fresenius an die Spitze im Dax. Auch auf dem Siegertreppchen stehen heute vor Börsenstart die Papiere von SAP und Fresenius.

Den letzten Platz haben heute vorbörsliche die Papiere von Delivery Hero gefolgt von Puma und Deutsche Post. Die letzten beiden Titel wechseln vorbörslich allerdings schnell die Vorzeichen.

MDax

Es ist ein ungewohntes Bild, aber die Papiere von Teamviewer gehören vorbörslich zu den gefragtesten Werten im MDax und liegen über ein Prozent im Plus. Für Platz 1 recht das allerdings nicht. Vor Teamviewer liegen noch die Aktien von Vantage Towers, Scout24 und Hugo Boss

Der Verfall der Papiere von Auto1 geht auch in der neuen Woche weiter. Die Aktie ist mit einem Minus von 0,8 Prozent zwar nicht der schwächste Wert im MDax, aber ganz dicht dran. Nur die Papiere von United Internet und Talanx sind mit einem Minus von über einem Prozent noch etwas mehr im Minus.

SDax

Im Index für kleinere Werte ist der erste Platz klar an Morphosys vergeben. Neuen Studiendaten vom deutschen Biotech und seinem Partner Incyte für das Krebsmittel Monjuvi wirken heute positiv für die abgestraften Morphosys-Aktien. Die Papiere legen um mehr als 4 Prozent zu.

Mithalten kann da heute nur die Aktie von Basler, die etwas mehr als 3 Prozent zulegt. Eine Nachricht dazu lässt sich heute früh nicht finden. Der dritte Platz im SDax geht an die Aktie von Takkt mit einem vorbörslichen Plus von etwa 1,5 Prozent.

Verlierer gibt es im SDax auch. Am Ende findet sich zu Wochenbeginn die Aktie Adler Aktie wieder mit einem Verlust von mehr als 3 Prozent. Ebenfalls deutliche Abschläge muss die Deutsche Pfandbriefbank verzeichnen. Auch hier liegt das Minus über 3 Prozent. Erst dann werden die Verluste mit rund einem Prozent kleiner und es trifft auf dem dritten Platz die Papiere von 1&1.

Über den Tellerrand geschaut

Mit Galan Lithium legt zu Wochenbeginn wieder ein Wert aus der Branche zweistellig zu – rund 12 Prozent. Im gleichen Rahmen steigt auch die Aktie von Defence Therapeutics. Nach reichlich Druck in der vergangenen Woche starten auch die Papiere Biontech undd Valneva freundlich in die Woche. Die Papiere der Mainzer legen um über 5 Prozent zu und der französische Wert legt um mehr als 2 Prozent zu.

Von Markus Weingran

Foto: Vintage Tone / shutterstock.com