DAIMLER - Wo liegen mögliche Kaufzonen?

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 44,400 € (XETRA)

Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2015 in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie im März 2020 auf ein Tief bei 21,01 EUR zurück. Ausgehend von diesem Tief erholte sich der Wert deutlich. Am 09. September gelang sogar erstmals der Anstieg über den Abwärtstrend seit Januar 2018. Anschließend erzielte der Aktienkurs ein Hoch bei 49,48 EUR.

An diesem Hoch scheiterte die Aktie anschließend mehrfach. Am 28. Oktober riss der Wert ein Abwärtsgap zwischen 46,91 EUR und 45,61 EUR. Dabei durchbrach er seinen Aufwärtstrend seit 10. Juli und fiel auch wieder in den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 zurück. Am Freitag eröffnete die Aktie schwach, erholte sich aber im Tagesverlauf wieder und schloss beinahe exakt auf dem Abwärtstrend seit Januar 2018.

Kaufwelle gestoppt und nun?

Kurzfristig dürfte die Daimler-Aktie noch unter Druck stehen. Abgaben in Richtung 41,49 EUR sind möglich. Damit würde die Aktie auf das letzte größere Zwischenhoch in der Rally seit März 2020 zurückfallen. Dort könnte es zu einem neuen Rallyversuch in Richtung 49,48 EUR kommen. Sollte die Marke bei 41,49 EUR allerdings stabil durchbrochen werden, dann könnte es zu Abgaben in Richtung 33,44 EUR kommen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)