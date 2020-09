Dax am Nachmittag ohne Schwung

Wieder ist der Dax an der Kursmarke von 13.300 Punkten abgeprallt. Am Nachmittag steht er fast still. Derweil geht es für den Dow aufwärts. An der Wall Street ist vor allem die Pharmabranche im Fokus. Außerdem geht die Saga rund um Tiktok weiter.

