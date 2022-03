DAX: Entscheidende Phase

Allmählich schlägt der Ukraine-Krieg auf die Wirtschaft in Europa durch, insbesondere auf die Deutschlands. Nichtsdestotrotz konnte der Deutsche Aktienindex DAX in der abgelaufenen Handelswoche per saldo viel Boden gut machen, jetzt dürfte das Barometer in die entscheidende Phase für ein längerfristiges Kaufsignal eintreten.

Allerdings bleiben die Unwägbarkeiten an den Handelsplätzen wegen der Auseinandersetzung in der Ukraine sehr groß, aber auch Chinas strikte Corona-Lockdowns tragen nicht unbedingt zu einer Entspannung an den Finanzmärkten bei. Erst am Wochenende verhängten Behörden wieder mehrere Ausgangssperren für Bürger. Dadurch könnten die unlängst angespannten Lieferketten weiter unter Druck geraten und Ausfälle hervorrufen.

Kurzfristig scheint die Aufwärtsbewegung beim heimischen Aktienindex stabil zu verlaufen, auf eine erste große Hürde sollten Investoren jedoch im Bereich des EMA 50 bei 14.660 Punkten und darüber um 14.818 Punkten achten. Am übergeordneten seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend würde ein solcher Kurssprung noch nichts ändern. Erst darüber dürften längere Aufwärtsphasen Einzug halten.

Auf der Unterseite klaffen noch einige weit offen stehende Kurslücken, die letzte zwischen den Kursmarken von 13.974 und 14.109 Zählern. Geht es unter 13.750 Punkte weiter abwärts, drohen sogar unmittelbare Rücksetzer auf rund 13.100 Punkte.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Deutschlands Erzeugerpreisen aus Februar auf der Agenda, genau zur Mittagsstunde wird die Bundesbank ihren Monatsbericht per März veröffentlichen. Erst am Dienstag folgen wieder mehr Wirtschaftsdaten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.553 // 14.567 // 14.660 // 14.818 // 15.035 // 15.150 Unterstützungen: 14.183 // 14.109 // 14.000 // 13.917 // 13.768 // 13.577

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.