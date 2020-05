Dax: Erholung schwächt sich ab – Konjunktursorgen halten die Märkte unter Spannung

Der Dax kann seine anfänglich recht starke Erholungsbewegung nicht so recht aufrechterhalten. Bis zum frühen Nachmittag ist das Plus auf 0,5 Porzent abgeschmolzen und der Leitindex ist wieder unter die Marke von 10.500 Punkten gerutscht. Der Leitindex befindet sich momentan in einem engen Korridor zwischen seiner 21- und 50-Tage-Trendlinie, gestern war er kurzzeitig nach unten ausgebrochen, konnte sich mit der heutigen Erholung jedoch vorerst wieder fangen.

Die Wall Street hatte am Tag zuvor nach einem schwachen Start den Dreh ins Plus geschafft und der Leitindex Dow Jones Industrial konnte seine erst jüngst zurückeroberte 50-Tage-Linie so verteidigen. Diese gilt als ein Indikator für den mittelfristigen Trend. Wieder erstarkte Bankenwerte waren eine entscheidende Hilfe. An den Futures-Märkten notieren die großen US-Indizes jedoch vorbörslich wieder im Minus.

Realwirtschaft erlebt schlimmste Phase seit dem zweiten Weltkrieg

„Der feste US-Handelsschluss und der überwiegend freundliche asiatische Handel können dem Dax einen positiven Impuls geben“, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. „Fraglich ist jedoch, wie lange dieser anhalten wird.“ Schließlich erlebe die Realwirtschaft derzeit die schlimmste Phase seit dem zweiten Weltkrieg. Und mit dem Brexit und dem Handelsstreit zwischen China und den USA befänden sich auch wieder Konfliktthemen auf der Agenda.

Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar schrieb: „Auf Schnäppchenjäger bleibt Verlass. Schon kleinere Rückschläge des Dax werden am Markt wiederholt zu verstärkten Käufen genutzt, was ein positives Signal darstellt.“ Allerdings beunruhigten die zuletzt wieder gestiegenen Schwankungen am Aktienmarkt.

Handelsstreit: Trump - „Will derzeit nicht mit Xi Jinping reden“ - Die Fronten verhärten sich weiter - hat auch die US-Wahl etwas damit zu tun?

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

