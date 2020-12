DAX-FLASH: Anleger trotz Lockdown erleichtert - Brexit-Gespräche gehen weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Montag nach dem Kursrücksetzer vom Freitag wieder etwas erholt erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,37 Prozent höher auf 13 163 Punkte. Als Treiber inmitten der weiter zugespitzten Corona-Lage gilt hauptsächlich, dass es doch wieder einen Hoffnungsschimmer in den Brexit-Gesprächen gibt.

Die Gespräche über einen Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden doch noch einmal fortgesetzt. Darauf einigten sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson bei einem Telefonat am Sonntag. Ursprünglich hatte am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Beide Seiten lägen bei einigen Schlüsselfragen aber noch "sehr weit auseinander", betonte Johnson.

Unsicherheit löst aber weiter die Tatsache aus, dass Deutschland im Laufe der Woche in einen härteren Lockdown geht. Vor diesem Hintergrund sieht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die Börse in einem Spannungsfeld. "Der Dax ist gefangen zwischen der Aussicht auf eine schrittweise Normalisierung des wirtschaftlichen Lebens mit zunehmender Impfquote auf der einen Seite und dem erneuten Lockdown auf der anderen Seite." Er hält es aber für positiv, dass am Freitag die 13 000-Punkte-Marke gehalten hat./tih/jha/