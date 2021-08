DAX-FLASH: Leitindex wieder zurück bei 16 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat es am Dienstag zurück an die Marke von 16 000 Punkten geschafft. Am späten Vormittag gewinnt der deutsche Leitindex 0,7 Prozent auf 16 006 Punkte und steuert damit nach gut zweiwöchiger Verschnaufpause wieder auf seinen Rekord bei 16 030 Punkten zu. MDax und SDax setzen ihre Rekordjagd fort./ag/stk