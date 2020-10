Dax höher erwartet - "Beige Book" im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten.

Am Dienstag hatte ihn die Furcht vor neuen Lockdowns zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie 0,9 Prozent ins Minus auf 12.736,95 Punkte gedrückt.

Am Abend (MESZ) veröffentlicht die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht, das sogenannte Beige Book. Hiervon versprechen sich Börsianer Signale auf mögliche zusätzliche Geldspritzen der Fed. Der Druck auf die Notenbank wächst, da sich die Politik in Washington bislang nicht auf ein heiß ersehntes weiteres Konjunkturpaket einigen konnte. Damit scheint die Verabschiedung neuer Hilfen vor der Präsidentenwahl in knapp zwei Wochen vom Tisch zu sein.

Aufmerksam verfolgen Investoren außerdem die beiden anderen Dauerbrennerthemen: die Virus-Krise und die Brexit-Verhandlungen. Unter anderem öffnen die deutsche Software AG und der Schweizer Lebensmittel-Konzern Nestle ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.736,95

Dax-Future 12.780,50

EuroStoxx50 3.227,87

EuroStoxx50-Future 3.235,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.308,79 +0,4 Prozent

Nasdaq 11.516,49 +0,3 Prozent

S&P 500 3.443,12 +0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 23.662,30 +0,4 Prozent

Shanghai 3.316,35 -0,4 Prozent

Hang Seng 24.747,93 +0,7 Prozent